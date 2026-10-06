OMS: Dos de cada tres jóvenes europeos sufren abusos u otras experiencias adversas

Según la encuesta publicada este martes, realizada a 26.000 personas de entre 18 y 30 años en la Unión Europea (UE), Noruega e Islandia, uno de cada cinco sondeados experimentaron cuatro o más tipos de experiencias adversas, y de ellos un 76,3 % había necesitado ayuda profesional en materia de salud mental.

Este grupo tiene mayores probabilidades de sufrir violencia, pero también de ejercerla, y con frecuencia fue víctima de ciberacoso durante la infancia, según denuncia el sondeo, con datos recopilados entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Según la OMS, una mayor exposición a estas experiencias adversas aumenta las probabilidades de dejar los estudios, no encontrar trabajo o vivir en un hogar de bajos ingresos, pero también de tener menor confianza en los demás y escaso sentimiento de pertenencia a la comunidad.

"Cuando un niño crece en un entorno de violencia o en un hogar en crisis, no debería sorprendernos que esas experiencias le acompañen años después en el aula, el mercado laboral y sus relaciones", analizó la directora de Sistemas de Salud de OMS Europa, Natasha Azzopardi-Muscat.

"No estamos hablando de una pequeña minoría desafortunada (...) ni de un mero problema de salud mental, sino social y económico, que requiere la participación de todos los sectores, no sólo los servicios sanitarios", agregó.

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OMS pidió a la vista de los resultados que se aborden las condiciones que propician este problema, entre ellas la pobreza, la exclusión social y la violencia en las comunidades.

También recomendó que los servicios sanitarios y sociales, la educación y la justicia reconozcan y respondan a las personas afectadas por este tipo de situaciones durante la infancia y les ayuden a "romper el ciclo antes de que se transmita a la siguiente generación".