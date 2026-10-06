Organizaciones señalan que obstáculos económicos inciden en la baja fecundidad en México

La abogada Paulina Hernández Torruco hizo estas declaraciones durante la presentación de la sexta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, una movilización prevista para el próximo 11 de octubre en la capital mexicana y otras 80 ciudades del país, con el respaldo de más de 1.000 organizaciones civiles.

Hernández Torruco aludió a la caída de la tasa global de fecundidad den México, que situó en 1,2 hijos por mujer en 2024, frente a 1,9 en 2019, y consideró que las condiciones económicas y laborales pueden estar condicionando la decisión de tener hijos.

A su juicio, esta disminución refleja que, "tristemente", la población femenina se está "conformando" con "algunas soluciones que nos dan", cuando deberían impulsarse "soluciones reales y no migajas legales".

"El proyecto de vida de cada mujer es muy respetable y no hay que ceder ante presiones de ningún tipo. Ahora, ¿realmente no estás teniendo hijos porque es tu voluntad o porque tienes miedo?", cuestionó, al tiempo que señaló el "individualismo" en las estructuras sociales como parte del problema.

En esa misma línea, Luisa Jimena Argueta, miembro de la Marcha por la Vida, insistió en la necesidad de realizar un análisis para determinar “qué necesitan los matrimonios jóvenes para desarrollar una familia y revertir la caída en la tasa de fecundidad”.

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Hernández Torruco recalcó además el creciente involucramiento de los hombres en la crianza de los hijos, una "tendencia" que, agregó, "es un mensaje de esperanza" que pretenden difundir durante su próxima movilización.

La caída de la fecundidad se incorpora así a una agenda que tradicionalmente ha centrado buena parte de sus reivindicaciones en el rechazo al aborto y, más recientemente, a las iniciativas para legalizar la eutanasia.

Las voceras también aplaudieron la estrategia en redes sociales que, aseguraron, es tendencia en varios países y promueve "la maternidad sana" desde casa, una iniciativa que consideraron un acto de "valentía y defensa de la vida".

Explicaron que los compromisos centrales de la movilización son la defensa de la vida, antes y después del nacimiento, la construcción de la unidad frente a la polarización y el rechazo al "falso dilema que opone y separa a la mujer de su hijo por nacer", en una postura contraria a la despenalización del aborto.

También rechazaron la Ley Trasciende, impulsada por la activista mexicana Samara Martínez, que busca la despenalización de la eutanasia activa y el suicidio asistido en México.