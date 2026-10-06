Panamá promueve ante navieras de Vietnam la confiabilidad de su bandera mercante

Bajo la premisa de que "Vietnam es una prioridad para la Marina Mercante panameña", el presidente Mulino recordó que este país asiático es el séptimo usuario del registro panameño, con 325 naves abanderadas y más de 25.000 marinos vietnamitas a bordo de barcos con bandera de Panamá, según informó este martes un comunicado oficial.

"Nuestro registro no solamente presta un servicio a los armadores y contribuye a nuestra economía. También se ha convertido en una fuente de oportunidades y empleo para miles de familias vietnamitas", declaró el jefe de Estado.

Mulino se reunió con "más de 47 empresas navieras y del sector marítimo de Vietnam en un encuentro llamado 'Un océano de oportunidades'", celebrado en el marco de una visita oficial a Vietnam.

"Queremos estar más cerca de ustedes, atenderlos mejor y demostrarles con hechos que Panamá es un socio marítimo en el que pueden confiar", afirmó Mulino tras anunciar iniciativas para mejorar la atención en Vietnam de los clientes de la marina mercante panameña, la cual, resaltó, está respaldada por el Gobierno de Panamá y representada mediante una red de consulados, oficinas técnicas y oficinas regionales.

De acuerdo con los datos actualizados a este martes, el registro mercante panameño cuenta con 7.705 naves abanderadas y 196,1 millones de toneladas brutas de registro

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Estas cifras lo sitúan como el mayor del mundo por número de buques y el tercer por tonelaje, según el informe más reciente de la plataforma especializada Clarkson Research difundido por la prensa panameña.

El registro panameño ha sufrido en el último año un descenso del 15 % en el tonelaje y la salida de más de 650 buques, según las cifras aportadas a finales de septiembre por su director, Ramón Franco, durante la sustentación del presupuesto de 2027 ante el Parlamento, lo que atribuyó al proceso en marcha para depurar y elevar el estándar de la flota.

Al resaltar la "alianza natural" entre Vietnam y Panamá, dado que el primero "construye lo que el mundo consume" y el segundo "distribuye lo que el mundo consume", Mulino recordó que el Canal interoceánico "constituye un elemento central de la plataforma logística panameña", que "favorece el desarrollo de puertos, servicios marítimos, zonas logísticas, actividades de almacenamiento, transporte, seguros y otros sectores vinculados al comercio internacional".

En este contexto, anunció que ya se conversa "con el grupo vietnamita Vingroup y VinFast para establecer en una zona franca de Panamá su centro de distribución regional de vehículos eléctricos y repuestos para toda América Latina y el Caribe".

Y recalcó que Panamá, además de ser una plataforma logística global, cuenta con cinco puertos interconectados en el Atlántico y el Pacífico, un hub aéreo, y ofrece acceso preferencial a más de 60 países desde la Zona Libre de Colón, la mayor del continente, a lo que se suman los beneficios que traen 23 acuerdos comerciales y la incorporación al Mercado Común del Sur (Mercosur), la quinta economía más grande del mundo.