Protestan en Nairobi contra la deforestación de Kenia porque "sin bosques no hay vida"

La marcha partió de Uhuru Park, un parque en el centro de la capital keniana, rumbo al Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bosques, entre pancartas y consignas como "Protege tus árboles, protege tus bosques".

"Nuestros bosques están siendo atacados. No podemos quedarnos callados. Tenemos que actuar", repetían los manifestantes durante el recorrido.

La movilización buscaba entregar al Ministerio una petición firmada por más de 60.000 kenianos para reclamar el fin de proyectos que, según Greenpeace África, amenazan zonas forestales, así como una mayor participación de las comunidades en su gestión y medidas más firmes contra las talas ilegales y la ocupación de terrenos.

"En los últimos años hemos visto una cascada de destrucción forestal. Ha sido un bosque detrás de otro y todos están afrontando la misma amenaza: proyectos de desarrollo", explicó a EFE Sherie Gakii, responsable de Comunicación y Narrativa de Greenpeace África en Kenia y una de las responsables de la campaña forestal.

Gakii señaló, entre otros casos, los bosques nairobianos de Ngong Road, donde Greenpeace denuncia pérdida de terreno por diferentes infraestructuras; y Karura, donde hubo planes de ampliación de carreteras.

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También denunció el caso del bosque de Imenti (centro), donde la organización critica proyectos para construir, entre otras infraestructuras, un aeródromo; así como amenazas que se ciernen sobre parques nacionales como los de Aberdare (centro) y Nairobi.

"Necesitamos que esto se detenga. Necesitamos protección forestal y una gobernanza de los bosques más fuerte, y necesitamos que el Ministerio tome las riendas", afirmó.

La protesta llega, además, en un momento en el que el Gobierno keniano impulsa su ambicioso programa para plantar 15.000 millones de árboles para restaurar paisajes degradados y elevar la cobertura arbórea del país al 30 % antes de 2032.

Para Greenpeace, sin embargo, plantar árboles no puede servir como sustituto de la protección de los ecosistemas ya existentes.

"No podemos plantar con una mano mientras talamos con la otra", resumió Gakii.

"Los bosques son ecosistemas muy delicados. Son ecosistemas que no podemos reemplazar simplemente plantando árboles", añadió.

Greenpeace señaló que Kenia mantiene menos de un 8 % de cobertura forestal, por debajo del objetivo nacional del 10-12 %; y alertó del impacto que una mayor pérdida de masa forestal podría tener para las generaciones futuras.

La ONG insistió también en que las más de 60.000 firmas recopiladas no son el final de la campaña.

"Estas 60.000 voces tienen que ser escuchadas", señaló Gakii, quien evocó el legado de la premio Nobel de la Paz keniana Wangari Maathai, símbolo de la lucha ambiental en el país.

"Esto empezó con Wangari Maathai. No puedes impedir que los kenianos protejan sus bosques. Nunca han pedido permiso para hacerlo", sentenció.

Si el Ministerio no escucha las demandas, añadió, "los kenianos no tendrán otra opción que buscar otras vías para asegurarse de que somos escuchados y de que nuestros bosques son protegidos".