Registran hacienda en Ecuador ligada a presunto miembro de Cartel Jalisco Nueva Generación

Según la institución, la hacienda 'Guayacanes', ubicada en el sector de la vía Las Lojas, municipio de Daule, y que aparentemente era "usada por la estructura criminal y sus mafias", quedó bajo control militar.

De acuerdo con información de Inteligencia Militar, el predio habría funcionado como punto de reunión, coordinación y soporte para esta organización.

En el lugar se habrían planificado atentados y sicariatos, además del acopio de sustancias sujetas a fiscalización y almacenamiento de armamento, convirtiéndolo en un espacio estratégico para sus actividades ilícitas, apuntó el Ministerio en un comunicado.

Como resultado del despliegue se capturó a dos ciudadanos y se localizaron armas, 141 municiones, ocho cargadores, equipos de comunicación y siete cuadrones.

Los detenidos y los indicios fueron entregados a las autoridades competentes para las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.

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Alias Gran Jefe fue aprehendido el pasado 24 de septiembre en la urbanización Isla Mocolí, en la provincia del Guayas (suroeste), una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.