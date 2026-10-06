Sudán del Sur registró más de 20.000 niños con desnutrición aguda en primera mitad de 2026

Entre enero y junio se examinó a 72.232 niños, de los cuales 7.022 presentaban desnutrición aguda grave (DAG) y otros 13.182, desnutrición aguda moderada (DAM), según el informe de la agencia de la ONU, que indicó que durante el mismo periodo, 6.634 niños fueron ingresados ​​en centros de estabilización para recibir tratamiento hospitalario y 5.643 fueron dados de alta.

"La tasa nacional de curación fue del 93,4 %, mientras que las tasas de mortalidad y abandono del tratamiento fueron del 3,2 % cada una", apuntó la OMS.

La mortalidad, sin embargo, varió notablemente en todo el país, y tres estados concentraron casi tres cuartas partes de todas las muertes notificadas: Ecuatoria Central registró 88 muertes, equivalentes al 17,8 % de las altas en el estado; seguida de Ecuatoria Oriental, con 22 muertes; y Ecuatoria Occidental, con 21.

El análisis de la OMS también reveló una creciente brecha entre la actividad de detección y la demanda de tratamiento hospitalario, ya que la detección disminuyó significativamente después de marzo, lo que podría deberse a "interrupciones en las actividades de divulgación, una cobertura geográfica limitada, el desplazamiento de la población o la información incompleta proporcionada por la comunidad y los centros de salud", se apunta en el informe.

El aumento de la violencia entre las tropas gubernamentales y la oposición armada, el desplazamiento masivo, el declive económico o los impactos climáticos están agravando una crisis que reduce día a día la disponibilidad de alimentos a las familias sursudanesas.