Suecia enviará sistema Patriot y personal para reforzar base militar de la OTAN en Polonia

El sistema Patriot sueco deberán estar en Rzeszow en diciembre, a donde llegará también un centenar de soldados del regimiento del Ejército del Aire de Halmstad.

"La contribución pretende asegurar el apoyo militar y civil a Ucrania. No puedo subrayar lo suficiente lo importante que es", dijo en rueda de prensa conjunta la ministra de Exteriores en funciones, Maria Malmer Stenergard.

La idea es que la misión sueca, que sustituye a otra de Países Bajos, permanezca en la base polaca hasta junio de 2027, aunque esa decisión deberá ser confirmada por el nuevo Parlamento sueco, salido de las elecciones legislativas celebradas el mes pasado.

"Se trata de la intervención más compleja que Suecia ha hecho como aliado de la OTAN", dijo en la comparecencia la jefa del regimiento de Halmstad, Sofia Westermark.

Suecia es oficialmente miembro de la OTAN desde marzo de 2024, tras una decisión que rompió dos siglos de no alineamiento militar y que fue justificada por la invasión rusa en Ucrania.