Taiwán acusa a China de intentar cancelar la charla de una escritora taiwanesa en Alemania

En declaraciones a CNA, la directora de la oficina de representación de Taiwán en Múnich, Chao Yen-ching, señaló que la responsable de Literaturhaus München -entidad organizadora del acto-, Tanja Graf, le había confirmado el intento de injerencia por parte de Pekín.

Antes de la charla, celebrada el jueves pasado, funcionarios del consulado chino en la capital bávara se pusieron en contacto con el centro para pedirle que suspendiera el evento y se ofrecieron a financiar y organizar en su lugar uno alternativo con un autor chino, una propuesta que Literaturhaus München rechazó, según Chao.

La lectura pública y el coloquio sobre 'Taiwan Travelogue', la novela de Yang ganadora del Premio Booker Internacional (2026) y del National Book Award (2024), entre otros galardones, se vieron además empañados por la polémica que rodeó a su intérprete del mandarín al alemán.

Según Chao, la intérprete contratada por los organizadores evitó traducir varias expresiones empleadas por la autora, entre ellas 'República de China' (nombre oficial de Taiwán), 'Taiwán' y 'China', y trasladó de forma imprecisa otros términos políticamente sensibles, lo que provocó las quejas de varios asistentes taiwaneses.

"Los organizadores quedaron conmocionados y avergonzados" al enterarse de lo sucedido, afirmó Chao.

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'Taiwan Travelogue', ambientada durante el periodo colonial japonés (1895-1945), cobró relevancia internacional tras la publicación de su traducción al inglés, obra de la taiwanesa-estadounidense Lin King, y tanto ella como Yang han reivindicado la identidad de la isla y la han defendido en numerosas apariciones públicas y entrevistas.

Este último episodio en Alemania no es un hecho aislado: el mes pasado, China retiró su pabellón de la Bienal de Gwangju (Corea del Sur) después de que los organizadores de la muestra permitieran a los artistas taiwaneses participar bajo la denominación de 'Pabellón de Taiwán'.

Ambos sucesos se enmarcan en la creciente campaña de presión internacional de Pekín, que considera a la isla de Taiwán -gobernada de forma autónoma desde 1949- como "parte inalienable" del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.