Un menor de edad muerto de un disparo en la cabeza en Gaza, según fuentes hospitalarias

El hospital Al Aqsa, en Deir al Balah, identificó al fallecido como Hasán Rayan Yamil Abu Mansi, vecino del campo de refugiados de Al Magasi. El joven recibió el disparo cuando se encontraba al este del campo.

Por otra parte, equipos de la Media Luna Roja Palestina trasladaron a varios heridos tras un ataque con dron israelí contra un grupo de civiles en Tel al Hawa, en el sur de la ciudad de Gaza. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, según la organización.

El Ejército israelí no ha respondido a las consultas de EFE sobre ninguno de los dos ataques.

Esta mañana un dron de reconocimiento israelí mató a un palestino e hirió a varios otros en la calle Aidiya, en el oeste de la ciudad de Gaza, según informó el hospital Al Shifa.

El fallecido fue identificado por el centro médico como Mohamed al Yaziyi, vecino del campo de refugiados de Al Shati, también en el oeste de la capital gazatí.

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El Ejército israelí confirmó entonces a EFE que el fallecido era un "terrorista" miembro de Hamás.

El número de gazatíes muertos por fuego israelí en la campaña bélica que ha devastado Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre supera ya las 74.200 personas y los heridos los 175.000, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás.

Solo durante la tregua, que comenzó en octubre de 2025 y se extiende hasta hoy, las fuerzas israelíes han acabado con la vida de más de 1.460 personas.

Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen genocidio contra el pueblo palestino.