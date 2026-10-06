Un muerto y varios heridos por un ataque de dron israelí en el oeste de la ciudad de Gaza

Según confirmó la fuente a EFE, el fallecido fue identificado por el centro médico como Mohamed al Yaziyi, vecino del campo de refugiados urbanizado de Al Shati, también en el oeste de la capital gazatí.

Consultado por EFE, el Ejército confirmó haber matado a un "terrorista miembro de Hamás" sobre las once de la mañana.

El número de gazatíes muertos por fuego israelí en la campaña bélica que ha devastado Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre supera ya las 74.200 personas y los heridos los 175.000, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás.

Solo durante la tregua, que comenzó en octubre de 2025 y se extiende hasta hoy, las fuerzas israelíes han acabado con la vida de más de 1.460 personas.

Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen genocidio contra el pueblo palestino.