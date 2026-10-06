Una editorial española expondrá calcos de tesoros bibliográficos en la Feria de Monterrey

La editorial, con sede en Barcelona, explicó este martes que algunas de estas obras son el 'Atlas Vallard', de 1547, cuyo mapa del golfo de México incluye la enigmática isla Bermeja, o el 'Dioscórides' de Cibo y Mattioli (segunda mitad del siglo XVI), obra magna de la medicina renacentista sobre la riqueza del mundo vegetal y sus beneficios para la salud.

Moleiro, con una trayectoria de 35 años, realiza códices idénticos a los originales, tanto en la confección como en la encuadernación, para que puedan sustituirlos en exposiciones o estar a disposición de investigadores o bibliófilos.

Son primeras ediciones, "únicas e irrepetibles", según un comunicado, y cada una se acompaña de un acta notarial que da fe de su exclusividad.

La editorial asegura que, entre los poseedores de estas reproducciones, se encuentran personalidades de todo el mundo, como el Papa León XIV, los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George Bush; de Francia Nicolas Sarkozy; o Portugal Aníbal Cavaco Silva, además de monarcas de varias casas reales, no especificados en la nota de prensa.

Moleiro también confirmó que entre las obras expuestas estarán las 'Grandes horas de Ana de Bretaña' (1503-1508), con un herbario compuesto por 330 pinturas de plantas, que contiene la primera ilustración europea de la calabaza, originaria de América.

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Otro de los documentos más llamativos es el códice 'Libro de las Maravillas de Marco Polo y Odorico de Pordenone' (1410-1412), en el que se narran desplazamientos por la Ruta de la Seda guiados por estos viajeros.

Para finalizar, la literatura del arte de amar tuvo su máximo exponente en el 'Roman de la Rose', escrito en Francia en el siglo XIII. Según Moleiro -empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido- es "el códice más bello de este 'bestseller' medieval”, que se pintó alrededor de 1525 para el rey Francisco I.

La FILMTY se celebra del 10 al 18 de octubre; en la edición del año pasado participaron más de 700 autores de 12 países.