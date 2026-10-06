Mundo
06 de octubre de 2026 a la - 08:35

UNICEF alerta del fuerte impacto del brote de ébola en los niños de la RD del Congo

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Ginebra, 6 oct (EFE).- Al menos 2.017 niños han dado positivo por ébola en el actual brote en la República Democrática del Congo (RDC), de los que 1.062 han muerto, cifras que representan aproximadamente la cuarta parte de los casos y fallecimientos, alertó este martes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Por EFE
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"Para los más pequeños, la situación es aún peor, con siete de cada diez menores de cinco años fallecidos", lamentó en rueda de prensa la portavoz de UNICEF en el país africano, Halimatou Amadou.

Subrayó que muchos de estos niños fallecen antes de que se les diagnostique siquiera el virus o puedan recibir tratamiento.

La portavoz, que habló por videoconferencia desde Bunia (epicentro del brote) para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, subrayó que UNICEF requiere más asistencia para poder apoyar la detección temprana del virus en los más pequeños y darles "atención pediátrica de calidad".

UNICEF necesita 113,4 millones de dólares para financiar su respuesta al ébola en la RDC, pero por ahora sólo ha recibido un tercio de esa cantidad.

Amadou agregó que más de 1.900 niños han perdido a uno o ambos progenitores debido al brote, o se han visto separados de ellos, especialmente en la provincia oriental de Ituri, donde se encuentra Bunia.