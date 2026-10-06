Wadephul advierte de que condiciones meteorológicas extremas agraven crisis y conflictos

"Las crisis no necesitan un nombre especial ni superlativos para darnos motivos de preocupación, porque incluso sin ellos ya podemos ver cómo las condiciones meteorológicas son cada vez más extremas, afectan a muchas personas y agravan numerosas crisis y conflictos en todo el mundo", dijo Wadephul en la inauguración de la Conferencia de Berlín sobre el Clima y la Seguridad.

"Estamos viendo cómo algunos actores intentan aprovechar esta situación en beneficio propio y cómo utilizan de manera perversa los efectos del cambio climático como arma", afirmó.

Wadephul sostuvo que en abril pasado en la tercera Conferencia para Sudán en Berlín la comunidad internacional buscó soluciones políticas para el futuro de ese país y apoyo humanitario para la población sudanesa, pero hoy "vemos que la falta de lluvias en Sudán está intensificando la sequía en los campos".

"Los niveles de agua a lo largo del Nilo han descendido considerablemente este verano. Muchos agricultores no saben si las semillas germinarán ni si podrán recoger una cosecha", lamentó.

"Y todo esto ocurre en un país donde el hambre y la escasez de alimentos ya están siendo utilizados deliberadamente por las partes en conflicto contra la población local", añadió.

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A aproximadamente 12.000 kilómetros de distancia de Sudán, sostuvo, los menores niveles de precipitaciones están provocando una disminución de los niveles de agua en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional: el Canal de Panamá.

"Las consecuencias son inmediatas. El número de tránsitos diarios de buques ha tenido que reducirse y se han impuesto restricciones al calado máximo de los barcos. Estas restricciones tendrán consecuencias a escala mundial", insistió.

Cuanto menos buques pueden atravesar el canal, aumentan los tiempos de espera y los costes, ejerciendo una presión adicional sobre las cadenas mundiales de suministro, recordó.

Lo mismo ocurre en Oriente Medio con los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz, que afecta al suministro de fertilizantes y a los precios de la energía a nivel mundial.

En Asia, a su vez, El Niño amenaza la temporada de cosecha de arroz, aceite de palma, café, cereales y otros cultivos, añadió.

"Podemos ver cómo un fenómeno climático en una región puede tener consecuencias mucho más allá de esa región", enfatizó.

"Y allí donde se desarrollan guerras o crisis, el cambio climático las agravará aún más", advirtió.

El ministro alemán sostuvo que, "cuando desaparecen las bases de la vida cotidiana y las dificultades humanitarias se intensifican, las personas pueden recurrir cada vez más a grupos armados que pretenden ofrecer una solución rápida y sencilla a problemas complejos y de larga duración".

Según Wadephul, la comunidad internacional no puede permitirse "dejar puntos ciegos" en la agenda de lucha contra el cambio climático, porque "necesitamos analizar las conexiones globales, y una cooperación internacional más sólida es la única manera de abordar eficazmente estos desafíos".

"La política exterior, la política de seguridad y la política climática, así como la ayuda humanitaria y el desarrollo económico, deben trabajar conjuntamente para fortalecer la resiliencia", insistió el jefe de la diplomacia germana.