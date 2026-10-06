Wall Street abre en verde con nuevo récord del S&P 500 y del Nasdaq

A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,34 %, hasta los 51.444 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,49 %, hasta los 7.811 enteros; y el Nasdaq crecía un 0,60 %, hasta las 27.640 unidades.

En los primeros compases de la sesión, el S&P 500 llegó a alcanzar los 7.817 puntos, y el Nasdaq los 27.677.

La Bolsa de Nueva York arrancó así una nueva jornada al alza marcada por el retorno del entusiasmo ante el desarrollo de la IA.

Algunas de las principales compañías del sector continuaron con su ascenso hoy: SpaceX crecía un 2,99 %, Broadcom un 1,6 %, Nvidia un 1,16 % y AMD, un 0,72 %.

La empresa tecnológica de Elon Musk, que salió a bolsa el pasado mes de junio, marcaba así hasta su nivel más alto desde mediados de junio.

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Otras acciones que destacaron con subidas fueron Caterpillar (2,40 %) o Microsoft (1,35 %), mientras que Chevron arrancó a la baja (-0,59 %), igual que Apple (-0,51 %) y Alphabet (-0,43 %).

En otros mercados, el precio del petróleo bajaba un 2,45 %, hasta 87,24 dólares el barril, mientras los inversores miden el alza del tráfico en Ormuz y los ataques de Irán a petroleros.

Por su parte, el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de EE.UU. a 10 años restaba 2,1 puntos básicos, hasta el 5,29 %; mientras que el título a 30 años se mantenía en el 5,66 %.

El oro se revalorizaba un 0,66 %, hasta 4.184 dólares la onza, y la plata un 0,21 %, hasta 61,43 dólares la onza.