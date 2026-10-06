Xi y otros mandatarios felicitan por adelantado a Putin por su 74 cumpleaños

"Hemos recibido numerosas felicitaciones por escrito, incluido la del líder de la República Popular de China, Xi Jinping", aseguró Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, a la prensa local.

Putin, que nació en San Petersburgo en 1952 y dirige este país desde el 31 de diciembre de 1999 -con la excepción de cuatro años como primer ministro (2008-2012)-, tiene previsto mantener mañana varias conversaciones telefónicas internacionales, según informó su portavoz, Dmitri Peskov.

"El presidente raramente tiene un día de cumpleaños totalmente festivo (...) También habrá otras actividades de las que les informaremos mañana", dijo en rueda de prensa.

La popularidad de Putin, que superó el 80 % al comienzo de la guerra en Ucrania hace cuatro años y medio, ha caído en picado en los últimos meses debido a las consecuencias de los ataques ucranianos, el déficit de combustible y el bloqueo de internet, entre otros motivos.

Aunque el ejército ruso no es capaz de tomar el Donbás, el objetivo mínimo ruso en Ucrania, el jefe del Kremlin insiste en continuar la campaña militar, muy impopular entre la mayoría de los habitantes de este país.

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Recientemente, aseguró que las tropas rusas tomarán el Donbás antes de lo que Kiev y Occidente se creen, pero ya dijo lo mismo en varias ocasiones durante el último lustro y sus predicciones no se cumplieron. Sus afirmaciones de que Ucrania ya sólo controla el 11 % de la región de Donetsk fueron refutadas categóricamente por los expertos.

Tras la controvertida reforma constitucional de 2020, Putin podrá presentarse por sexta vez a unas elecciones presidenciales en 2030 y también en 2036.