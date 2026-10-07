AI pide investigar la muerte de un joven en operativo migratorio en República Dominicana

La organización señaló -en un comunicado- que las autoridades dominicanas deben esclarecer las circunstancias de la muerte, determinar las posibles responsabilidades y garantizar justicia para la familia de la víctima que, según medios locales, murió después de recibir disparos de un agente de la Dirección General de Migración durante el operativo, del que las autoridades no han dado información.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que "por años", tanto AI como organizaciones dominicanas y haitianas "han documentado prácticas de perfilamiento racial, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras formas de violencia y discriminación en el marco de las políticas migratorias del Estado".

En ese sentido, Piquer consideró que las autoridades dominicanas "deben tener en cuenta este contexto en sus investigaciones y garantizar que las personas responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas".

Amnistía Internacional sostuvo que el uso intencional de fuerza letal solo puede emplearse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida y afirmó que la situación migratoria de una persona no justifica un uso ilegítimo de la fuerza.

El Estado dominicano "tiene la obligación no solo de investigar esta muerte, sino de poner fin a las políticas y prácticas que violan derechos humanos y discriminan a las personas por su origen nacional o color de piel", advirtió la ONG.

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"Las autoridades deben garantizar que ninguna persona pierda su libertad, su seguridad o su vida como consecuencia de una política migratoria atravesada por el racismo. La violencia, la discriminación y la impunidad no pueden seguir siendo parte de la respuesta del Estado a la migración", concluyó AI.

Desde octubre de 2024, el Ejecutivo dominicano implementa un plan de deportaciones con el que ha buscado repatriar a 10.000 haitianos por semana para controlar la inmigración irregular.

Según cifras oficiales, entre enero y julio de este año, 250.429 haitianos indocumentados fueron deportados a su país, que vive una crisis en todos los órdenes.