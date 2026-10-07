Multitudinaria misa y procesión en honor a la Virgen del Rosario en Coronel Oviedo

Durante la homilía, monseñor Juan Bautista Gavilán pidió reflexionar sobre las dificultades que atraviesan las familias, las instituciones y el país.

La misa central por la festividad de la Virgen del Rosario se realizó alrededor de las 18:45 en la explanada de la Iglesia Catedral de Coronel Oviedo, con la presencia de una gran cantidad de fieles que acudieron para participar de la celebración en honor a la santa patrona de la ciudad.

La ceremonia religiosa estuvo presidida por monseñor Juan Bautista Gavilán, quien durante su homilía instó a los presentes a aprovechar esta fecha para reunirse y reflexionar sobre las distintas situaciones que afectan actualmente a la sociedad.

El monseñor Gavilán pidió tener presentes a las personas que atraviesan momentos difíciles, así como la situación que enfrentan las instituciones públicas y el momento complicado que atraviesa el país.

También pidió elevar oraciones por las familias afectadas por los azotes de la naturaleza y para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. En ese sentido, llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre las dificultades que afectan a las comunidades.

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Pedido de oración por los niños víctimas de violencia

Durante su homilía, monseñor Gavilán también hizo referencia a los niños que sufren situaciones de violencia, señalando que en muchas ocasiones estos hechos terminan incluso con la muerte de los menores.

Dijo que la Virgen del Rosario reúne a la comunidad para orar por los pequeños que sufren violencia y pidió que la ciudadanía reflexione sobre esta realidad que afecta a numerosas familias.

Asimismo, llamó a orar por las mezquindades sociales que existen entre los hombres y que, según señaló, han tomado una dimensión particular dentro de la ciudadanía.

El religioso pidió finalmente reflexionar sobre todo lo malo que actualmente ocurre a nivel nacional e internacional, aprovechando la celebración patronal como un momento de encuentro, oración y reflexión.

Procesión por las principales avenidas

La celebración religiosa se extendió hasta cerca de las 20:00, momento en que posteriormente se inició la tradicional procesión con la imagen de la Virgen del Rosario.

Con una multitudinaria participación de fieles, la imagen de la santa patrona fue trasladada por las principales avenidas de Coronel Oviedo, en medio del acompañamiento de los devotos.

La procesión retornó posteriormente hasta la explanada de la Iglesia Catedral, donde se realizó la bendición final a cargo de los sacerdotes presentes, culminando de esta manera las actividades centrales de la festividad patronal.

La jornada reunió a una importante cantidad de familias y representantes de distintos sectores de la comunidad, quienes participaron de las actividades religiosas desarrolladas en honor a la Virgen del Rosario, patrona de Coronel Oviedo.