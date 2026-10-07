Al menos 15 muertos en ataque ruso dirigido sobre todo contra sistema energético ucraniano

“Uno de los objetivos clave fue nuestra infraestructura energética”, señaló el presidente ucraniano.

Canales de Telegram de Kiev han informado de que fue alcanzada por segunda vez en una semana la principal central térmica de la región capitalina.

Nueve de los fallecidos, entre ellos tres menores de edad, murieron en la ciudad de Priluki de la región norteña de Cherníguiv, al destruir el ataque ruso el edificio residencial de cinco plantas en el que dormían, según el balance del Servicio de Emergencias de Ucrania. Otras cuarenta personas resultaron heridas allí.

“Hoy como ‘regalo’ de cumpleaños a Putin, el Ejército ruso destruyó un edificio residencial en Priluki, en la región de Cherníguiv”, dijo Zelenski en su mensaje sobre el ataque, publicado en X, en referencia al hecho de que el presidente ruso cumple hoy 74 años.

Otras dos personas perdieron la vida en la ciudad de Kremenchuk de la región de Poltava, en Ucrania central.

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Dos más murieron en la ciudad de Oleksandria de la región vecina de Kirovograd y las dos restantes en Kiev.

Zelenski denunció que múltiples misiles y drones rusos cayeron en zonas residenciales.

“En conjunto, fue atacada infraestructura en Kiev y 12 regiones durante la pasada noche”, escribió Zelenski, que reveló que las fuerzas rusas utilizaron “70 misiles en total, muchos de ellos balísticos”, además de los habituales drones kamikaze Shahed.

La Fuerza Aérea ucraniana informó poco antes de que Rusia había empleado en este ataque 48 misiles de crucero y un número indeterminado de misiles balísticos y de misiles antibuque.

En ese mismo parte se da cuenta del derribo de 39 misiles de crucero y de 5 misiles balísticos y antibuque.

Ucrania dejó de informar este verano del número total de misiles balísticos y antibuque que Rusia usa en sus ataques debido a la caída estrepitosa de sus porcentajes de interceptación de este tipo de armamento.

“Los misiles balísticos rusos siguen siendo nuestro principal reto”, reconoció Zelenski, que insistió en la necesidad urgente para Ucrania de recibir de sus aliados misiles adicionales para sistemas Patriot, los únicos capaces de responder con garantías a las capacidades balísticas rusas.