Al menos cinco muertos y un herido por un tiroteo en un asentamiento informal de Sudáfrica

El tiroteo ocurrió el martes a las 21.50 hora local (19.50 GMT) en el interior de una vivienda, donde los agentes hallaron a cuatro hombres fallecidos y a un varón herido en el pecho y la pierna, quien fue declarado muerto tras su llegada al centro médico más cercano, según un comunicado del Servicio de la Policía de Sudáfrica (SAPS).

Otro hombre más, de 30 años, fue trasladado al hospital en ambulancia para recibir la atención médica.

"La investigación preliminar reveló que tres sospechosos desconocidos derribaron la puerta a patadas y abrieron fuego contra las víctimas antes de huir del lugar", añadió la Policía.

Los fallecidos tenían entre 17 y 22 años, y hasta ahora se desconoce el motivo del crimen, que los agentes ya están investigando.

En la escena del crimen se encontraron numerosos casquillos y proyectiles de pistola de 9 milímetros.

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Por su parte, el comisionado provincial de Cabo Oriental, teniente general Vuyisile Ncata, visitará este miércoles el lugar de los hechos, y presidirá una reunión de planificación operativa destinada a garantizar la rápida detención de los sospechosos.

"El SAPS condena enérgicamente este ataque sin sentido y expresa sus más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos. Asimismo, desea una pronta recuperación a la víctima herida", concluyó la Policía.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.