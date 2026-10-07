Al menos doce civiles y 15 yihadistas mueren en Chad tras un ataque del grupo Boko Haram

"Entre las víctimas hay doce civiles, siete de ellas mujeres que habían ido a la isla a pescar. Quince miembros del grupo armado también murieron durante la intervención de nuestras fuerzas", afirmó el jefe de la unidad que intervino en el lugar, el coronel Moussa Youssouf.

Tras ello, dijo que las tropas se encuentran persiguiendo a los "terroristas" que huyeron.

El ataque se produjo sobre las 14:00 hora local, cuando los hombres armados usaron canoas motorizadas para disparar contra quienes habían acudido a pescar a la zona.

Youssouf añadió que el Ejército ya ha asegurado la zona y evacuado a los supervivientes, al mismo tiempo que busca a personas desaparecidas.

"Tras los combates, nuestras fuerzas aseguraron la zona para prevenir nuevos ataques y permitir la evacuación de los supervivientes. También se están llevando a cabo labores de búsqueda para encontrar a las personas desaparecidas", concluyó.

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Desde hace tiempo, la región del lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas, donde la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago sufre frecuentes atentados, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Los yihadistas suelen desplazarse en vehículos motorizados o canoas, lo que les permite atacar con rapidez -a menudo a través de incursiones nocturnas o al amanecer- y retirarse antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

Los pescadores -parte vital de la economía local- se ven particularmente afectados y buscan un equilibrio entre la necesidad de subsistir y el riesgo de ser atacados por terroristas.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.