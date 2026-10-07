Armada chilena aparta del servicio a dos marinos acusados de violación grupal en Rapa Nui

A través de un comunicado divulgado anoche, la institución confirmó que, sin perjuicio del sumario interno que está en curso, "los servidores involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio".

Según la prensa local, el ataque, determinado ya por la Fiscalía, habría ocurrido al interior de un recinto naval al que la víctima fue invitada por uno de los atacantes en el marco de una fiesta.

El fiscal de Rapa Nui, Sergio Espinosa Daza, señaló que la agresión ocurrió "en un contexto de celebración, con personas ajenas a la institución de la Armada, y con ingesta alcohólica de por medio".

Con los antecedentes disponibles, el Ministerio Público de Rapa Nui (conocida como Isla de Pascua) imputó a los sospechosos el delito de violación y el tribunal decretó la prisión preventiva en su contra, medida cautelar que cumplen en un recinto penal de la Armada en Talcahuano, al sur de país en la Región del Biobío.

En el comunicado, la Armada retiró su "disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de estos lamentables hechos, que se apartan de los valores institucionales".

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En la misma línea, la institución subrayó "que los recientes casos, dados a conocer por la prensa, corresponden estrictamente a conductas individuales y ajenas a los principios institucionales".

El tío de la víctima, Sergio Tepano, ha señalado a la prensa local que existen otros funcionarios involucrados en el hecho y no descarta movilizaciones durante la semana para exigir justicia.

"La familia muy dolida, bueno, muy muy dolida y también como comunidad, como pueblo Rapa Nui, considerando que esto también tiene algunos tintes históricos y claro, se había estado trabajando bastante con estos avances en cuanto a relaciones con la Armada y pasa esta situación, entonces es bastante lamentable", señaló.