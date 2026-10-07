Arrestan por soborno al nuevo director del parque temático del Ministerio de Defensa ruso

La medida cautelar fue dictada por el Tribunal Jamovnicheski de Moscú en virtud del artículo 290 del código penal ruso, informa la agencia TASS.

El director, que estuvo en su cargo en torno a medio año, fue anteriormente gobernador de la región de Kírov. Vasíliev asumió el puesto después de que su antecesor, Viacheslav Ajmédov, fuera procesado por la Justicia rusa por estafa y desfalco, y condenado a cinco años de prisión.

Además del nuevo director de Patriot, la víspera fueron detenidos los dos subdirectores de la institución, Serguéi Fedósov y Alexéi Pavliukov, acusados de estafa en gran cuantía y soborno.

En abril pasado las autoridades rusas detuvieron por corrupción al anterior subdirector general del parque, Vitali Melimuk, también acusado de recibir un soborno.

El Patriot ha estado vinculado a otros sonados casos de corrupción, incluyendo el del exviceministro de Defensa de Rusia, Pável Popov, condenado a 19 años de cárcel por desfalcar a esta institución más de 40 millones de rublos (más de 470.000 dólares).

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Las autoridades rusas descubrieron que Popov utilizó recursos del parque situado a las afueras de Moscú para construir y reformar su casa en el distrito de Krasnogorsk de la región de Moscú.

Además, los investigadores establecieron que obligaba, mediante sus subordinados, a los empresarios que tenían contratos con el parque a hacer reformas en inmuebles de su propiedad sin pagar por esos trabajos.

La Justicia rusa continúa la purga en toda la estructura militar que se acentuó tras la reelección del presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2024.

La mayoría de detenciones se realizan tras acusaciones de corrupción y arrancaron en abril de 2024 con el arresto y la condena del exviceministro de Defensa Timur Ivanov, mano derecha del anterior titular de esa cartera, Serguéi Shoigú.

Según la prensa, todos los viceministros de Shoigú, actual secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, han sido detenidos por corrupción.