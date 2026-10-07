Aumentan a 9 los muertos tras ataque ruso que destruyó un edificio residencial en Ucrania

Tres de los muertos en este ataque son menores de edad, según el comunicado del Servicio de Emergencias.
Otras cuarenta personas, entre ellas siete niños, han resultado heridas.
Un niño y once adultos han sido rescatados con vida de entre los escombros por los equipos de emergencias.
Ataques rusos con misiles y drones han provocado también en las primeras horas del miércoles dos muertos en Kiev, otros dos en la ciudad de Kremenchuk de la región de Poltava y dos más en la ciudad de Oleksandria de la región de Kirovograd.