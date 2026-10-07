Aumentan a 9 los muertos tras ataque ruso que destruyó un edificio residencial en Ucrania

Aumentan a 9 los muertos tras ataque ruso que destruyó un edificio residencial en Ucrania

Kiev, 7 oct (EFE).- Al menos nueve personas han muerto en la ciudad de Priluki de la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, al destruir un ataque ruso un edificio de viviendas de cinco plantas, según el último balance publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania.