Banco de Francia advierte de riesgo de "estrangulamiento" financiero y urge presupuesto

"La situación es grave, pero podemos actuar", dijo Moulin en una entrevista con la emisora France Inter, en la que se mostró convencido de que el país tiene aún margen de maniobra: "Podemos actuar aprobando un presupuesto y comprometiéndonos a garantizar que este no supere un déficit del 5 %" en 2027, mantuvo.

Francia afronta una creciente presión de los mercados, con un aumento de los costes de financiación y un diferencial de tipos respecto a Alemania cercano a 130 puntos básicos, en un contexto marcado por el elevado déficit público y la incertidumbre política sobre la aprobación de los presupuestos.

Moulin advirtió de que el aumento de los intereses de la deuda está dificultando cada vez más la reducción del déficit.

"Hay un riesgo de estrangulamiento, porque si la carga de intereses aumenta cada año en 10.000 millones (de euros), resulta cada vez más difícil reducir nuestro déficit", afirmó Moulin, quien explicó que los ahorros "se ven absorbidos por el aumento de la carga de intereses".

La carga financiera aumentará en más de 10.000 millones de euros en 2027, hasta alcanzar los 92.000 millones, según sus estimaciones, una cifra cercana a los ingresos que Francia obtiene por el impuesto sobre la renta, apuntó.

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El gobernador consideró que el objetivo de un déficit del 5 % para 2027 "no es muy ambicioso, pero es realista", y afirmó que debe ser el límite máximo que Francia acepte.

"Es muy importante, para tranquilizar a los mercados y al pueblo francés, tener un presupuesto para finales de año, y un presupuesto que prevea una reducción del déficit", insistió.

Pese a admitir que la situación es "complicada", Moulin descartó, sin embargo, que Francia se encuentre ya al borde de una crisis financiera, ya que la Agencia del Tesoro francés todavía puede emitir deuda, aunque "cada vez cuesta más", reconoció.

El gobernador advirtió de que un mayor deterioro podría repercutir también sobre los hogares y las empresas, al elevar los costes de los préstamos y de las inversiones y, en última instancia, afectar al crecimiento económico.

Los tipos hipotecarios se sitúan actualmente en torno al 3,30 %, dijo Moulin, quien advirtió de que podrían subir si aumentara la presión sobre los costes de financiación franceses.

Moulin también defendió su independencia después de que el líder de La Francia Insumisa (LFI), el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, cuestionara públicamente sus advertencias sobre la situación financiera del país y dijo que si llegaba al Elíseo en las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027 le denunciaría por traición.

"Sencillamente no me dejaré intimidar. Seguiré expresando mi opinión dentro del marco de mi mandato y defendiendo la institución que presido", respondió.

El gobernador, que asumió su cargo el pasado 2 de junio y cuyo mandato es de seis años, dijo que continuará desempeñando sus funciones con independencia de quién ocupe la Presidencia francesa y pidió a los responsables políticos asumir su responsabilidad para situar la deuda en una senda sostenible mediante una reducción del déficit.