Ben Affleck y Matt Damon lanzan nuevo sello para impulsar proyectos de cine independientes

El nuevo sello, denominado Artists Equity Independent Pictures, "es una forma de impulsar a voces emergentes con verdadero potencial, ampliar el tipo de historias que contamos y satisfacer a un público que sigue expresando un creciente interés por el cine independiente de alta calidad", indicaron los actores en un comunicado al que tuvo acceso la revista especializada.

Entre los primeros proyectos que se beneficiarán del nuevo sello se encuentra 'A Woman in the Sun', que supone el debut como directora de Julia Cox, guionista del film 'Nyad' (2023) y de series de televisión como 'The Last Tycoon'.

Ambas estrellas de Hollywood fundaron Artists Equity en 2022, con la intención de ampliar la participación en los beneficios entre los creadores y otros profesionales de sus producciones, junto con Gerry Cardinale, fundador de RedBird Capital Partners .

La primera película de la productora fue 'Air', el drama deportivo de 2023 dirigido por Affleck, quien también actuó junto a Damon, Jason Bateman y Viola Davis.

Otros proyectos de Artists Equity incluyen 'Small Things Like These', 'The Rip', 'The Accountant 2', 'The Instigators', 'Unstoppable' o el suspense 'Animals', que se estrenará este viernes en Netflix y en salas de cine.