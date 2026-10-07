Bizarrap se une a Maluma y Beéle en el último concierto de Shakira en Madrid

El argentino se suma así "al último baile con Shakira en Madrid", señaló el breve mensaje de la promotora, que anuncia "muchas más sorpresas" para un "cierre histórico a la altura de una reina".

Bizarrap y Shakira lanzaron en enero de 2023 'BZRP Music Sessions #53', una colaboración que tuvo un enorme impacto y que apareció apenas un mes después del acuerdo de separación entre la colombiana y el exfutbolista español Gerard Piqué.

El tema, que se interpretó como la respuesta de Shakira a Piqué, fue la canción en español más vista en YouTube en 24 horas, con 63 millones de reproducciones, y puso de moda la frase "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Bizarrap y Shakira ya actuaron juntos en junio de 2025 en Miami, en uno de los conciertos de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', para presentar el disco homónimo lanzado en marzo de 2024.

Ahora repetirán en este concierto de Madrid, que la colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos.

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Además, en el último espectáculo, el Macondo Park rendirá homenaje al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su muerte, que se cumple este año, con actuaciones de artistas flamencos como Lagartija Nick, Kiki Morente o Israel Fernández en el segundo escenario.

Durante su residencia en Madrid, Shakira ha ofrecido un recorrido por diferentes generaciones y vertientes de la música en español y en inglés, con colaboraciones que han sorprendido a los cientos de miles de seguidores que han acudido a sus conciertos.

Entre las apariciones más destacadas han estado las de Dua Lipa, Alejandro Sanz, Laura Pausini o Manuel Turizo.