Bolsa mexicana cae 1,01 %, en sesión negativa a nivel mundial y baja a 64.653,33 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global ante el incremento de los precios de los energéticos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Añadió que en Estados Unidos, los tres principales índices (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite) retrocedieron.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 1,01 % para cortar una racha de tres sesiones de ganancias".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, sobresalieron las pérdidas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (-4,17 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-4,14 %), Cemex (-3,4 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-3,29 %) y Volaris (-2,37 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el avance de este martes, el índice mexicano registra una ganancia del 0,68 % en lo que va de octubre y del 0,54 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar al pasar de 17,97 a 17,98 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 219 millones de títulos por un importe de 20.964 millones de pesos (unos 1.165 millones de dólares).

De las 779 firmas que cotizaron en la jornada, 232 terminaron con sus precios al alza, 514 tuvieron pérdidas y 33 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el 7,8 %; de la empresa de materiales de construcción Orbia (ORBIA), con el 5,22 %, y de la firma de componentes automotrices Nemak (NEMAK A), con el 2,35 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del banco BBVA (BBVA), con el -4,72 %, y de los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP B), con el -4,17 % y del Sureste (ASUR B), con el -4,14 %.