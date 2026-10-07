California otorga 81 millones de créditos fiscales a 35 películas para revivir Hollywood

"35 películas han sido seleccionadas en la última ronda del programa ampliado de créditos fiscales para cine y televisión del estado, lo que pone de manifiesto el auge de la producción independiente y celebra la arraigada tradición narrativa californiana", informó en un comunicado la Comisión de Cine de California.

Entre ellas se encuentra la segunda parte de 'Michael', la película biográfica sobre el Rey del pop, Michael Jackson, que recibirá más de 21 millones de dólares en créditos fiscales de California.

Otros títulos que se verán beneficiados de estos aportes económicos son 'Last Friday', un suspenso que prepara Paramount, todavía sin nombre, 'Leaves of Glass' y 'Pure', entre otros.

Esta nueva inyección de capital para Hollywood incluye 1.080 millones de dólares en gastos directos de producción en California, 635 millones de dólares en gastos elegibles, además 5.453 puestos de reparto y equipo técnico.

"Un total de 1.049 días de rodaje en California, incluyendo 457 días de rodaje fuera de la zona", agregó el comunicado.

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Desde julio de 2025, unas 179 proyectos han generado 7.200 millones de dólares en gastos de producción en California, incluyendo 4.700 millones de dólares en gastos elegibles y 2.870 millones de dólares en salarios elegibles, precisó la Comisión.

Ello ha sustentado casi 38.000 puestos de trabajo para actores y técnicos y 237.000 extras, según datos del gobierno.

Hollywood sufre desde hace décadas el fenómeno conocido como 'runaway production', la fuga de las grandes producciones y rodajes de cine o televisión hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales atractivos.

Este problema se agravó durante la pandemia de la covid-19, dejando a la industria en una situación de extrema vulnerabilidad que se agravó con las históricas huelgas de guionistas y actores que paralizaron el sector en 2023 en Los Ángeles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente defendió la creación de incentivos fiscales para revitalizar Hollywood, ya había planteado en 2025 imponer un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero, una propuesta que generó un fuerte rechazo entre los principales sindicatos y estudios, quienes advirtieron que paralizaría la distribución global y que finalmente no llegó a implementarse.

En su lugar, los representantes de la industria propusieron una mejora en los créditos fiscales, similares a los que ofrecen países como Canadá, Reino Unido y algunos estados de EE.UU. que se están beneficiando del éxodo de Hollywood, como es el caso de Nuevo México o Georgia.