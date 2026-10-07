Cámara de Diputados de Perú aprueba otorgar facultades legislativas a Gobierno de Fujimori

La decisión, que ahora será enviada al Senado, se tomó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones del pleno, tras reconsiderar una primera votación que rechazó el texto aprobado por la Comisión de Constitución con el respaldo de las bancadas de los partidos Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.

A lo largo de un debate que se prolongó por más de 12 horas, con varias interrupciones para intentar alcanzar consensos, la negativa a aprobar el dictamen inicial llevó al debate de otra propuesta en minoría sustentada por el congresista fujimorista Arturo Alegría.

Sin embargo, este planteamiento también fue rechazado por el pleno, ya que incorporaba temas adicionales como fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo y régimen tributario, además de otros aspectos de seguridad ciudadana.

En medio del intenso debate, Alegría presentó un nuevo texto que planteó integrar los 20 puntos del dictamen inicial aprobado en comisiones con otros 9, lo que generó nuevos reclamos del partido izquierdista Juntos por el Perú, que se opuso a debatir un texto cuyo contenido formal desconocía.

Ante la falta de acuerdos en la interpretación del reglamento de la cámara, se suspendió la sesión para convocar a la Junta de Portavoces, tras lo cual el dictamen fujimorista en minoría también fue rechazado.

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De inmediato, los diputados aprobaron un pedido para que se reconsidere la votación sobre el proyecto inicial aprobado en comisiones, que finalmente recibió el apoyo mayoritario de 66 votos y ahora deberá ser enviado para su debate y eventual aprobación por el Senado.

Un mes después de que su Gobierno presentara el pedido de facultades legislativas, Fujimori aseguró el 29 de septiembre pasado que los diputados estaban "poniendo a prueba su paciencia", lo que generó críticas de diversos sectores políticos que interpretaron esas palabras como una amenaza al Legislativo.

Fujimori consideró también "lamentable" y "decepcionante" la demora en otorgar una respuesta sobre su pedido, pero apeló "a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos".

Agregó, en ese sentido, que si el Congreso rechazaba el pedido de facultades, el Ejecutivo "abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad" en el país.