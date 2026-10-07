Canadá excluirá la enfermedad mental como único motivo para acceder a la eutanasia

El ministro de Justicia, Sean Fraser, señaló que el Ejecutivo presentará este otoño una reforma legislativa para modificar el Código Penal y mantener la exclusión sin fijar una nueva fecha para su levantamiento.

"Canadá ha tomado la decisión de no seguir adelante con la ampliación" de la eutanasia para los casos en los que "la enfermedad mental sea la única base", declaró Fraser en el Parlamento.

El ministro justificó la decisión por las deficiencias en el acceso a servicios de salud mental en algunas comunidades y por la falta de consenso médico sobre cuándo una enfermedad mental puede considerarse irremediable.

La medida sigue la recomendación formulada en junio por un comité especial de diputados y senadores, que pidió excluir indefinidamente a las personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental.

Al mismo tiempo, Ottawa pretende abrir la puerta a las solicitudes anticipadas de MAID para personas que, tras recibir el diagnóstico de enfermedad grave e incurable que previsiblemente les hará perder la capacidad para consentir, quieran dejar constancia de su voluntad antes de que se produzca esa incapacidad.

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La provincia de Quebec ya permite este tipo de solicitudes anticipadas en determinadas circunstancias.

Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 y en 2021 amplió el acceso a personas cuya muerte natural no fuese razonablemente previsible, después de que el Tribunal Superior de Quebec declarase inconstitucional el requisito federal de excluir de la MAID a pacientes con enfermedades graves e incurables que no se encontrasen próximos a la muerte.

La inclusión de los casos basados exclusivamente en enfermedades mentales se aplazó inicialmente hasta 2023 y posteriormente en dos ocasiones, la última hasta el 17 de marzo de 2027.