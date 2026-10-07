Candidato republicano en Michigan pide a Trump poner fin a la guerra comercial con Canadá

"Los precios son demasiado altos y Canadá no es nuestro enemigo. Debemos poner fin a la guerra arancelaria, y hacerlo ya", escribió el republicano en X en un mensaje en el que marca una clara distancia con el presidente y sus políticas arancelarias, convertidas en una de las bases de su programa de Gobierno desde que retornó al poder en 2025.

Rogers se comprometió, si logra el escaño en el Senado, a unir a "ambos partidos para reducir los costos y dar prioridad a las familias de Michigan".

Con este mensaje, el republicano se suma a los candidatos de su partido que en los últimos días se están distanciando de Trump al comprobar que éstas y otras políticas, como la guerra contra Irán, han despertado el rechazo de muchos estadounidenses, incluido el espectro conservador.

El coste de la vida y el elevado precio de la gasolina están pasando factura a las aspiraciones republicanas de cara al 3 de noviembre, ya que, según la media de las encuestas, los demócratas se sitúan a ocho puntos porcentuales de ventaja.

En Michigan, además, la situación económica se ha agravado especialmente por la guerra comercial que Trump abrió con su vecino del norte en verano, ya que este estado, fronterizo con Canadá, tiene una intricada relación comercial con ese país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los nuevos aranceles estadounidenses han encarecido muchos productos y componentes importados de Canadá y las represalias canadienses están dificultan las ventas de empresas de Michigan al otro lado de la frontera.

En ese escenario, el candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, que aspira a convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos, supera en los sondeos a Rogers con un 47,8 % frente al 44,3 % de intención de voto a falta de menos de cuatro semanas para los comicios de medio mandato, que renuevan por completo la Cámara Baja y un tercio del Senado.