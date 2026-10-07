Ceuta acoge a 2.827 menores migrantes cuando su capacidad es de 29, según gobierno local

El dato lo dio el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán (del conservador PP), con competencias en el Área de Menores, durante el pleno de la Asamblea celebrado este miércoles.

La ciudad acoge actualmente a 2.827 menores extranjeros, una cifra que supera con creces su capacidad ordinaria, ya que Ceuta debería tener a 29 menores, según las cifras del Gobierno español.

"Es una situación de absoluta emergencia, ya que se multiplica por 97 la capacidad de la ciudad y hay que recordar que se trata de una capacidad que ha establecido el propio Gobierno de la nación", valoró Gaitán.

El consejero añadió que Ceuta ya ha abierto una veintena de recursos extraordinarios en distintas zonas de la ciudad para asistir a los menores, lo que, a su juicio, es el resultado de la "inacción" del Gobierno central.

La crisis comenzó a finales de julio con la entrada masiva en Ceuta de unos 80.000 migrantes, entre ellos menores no acompañados, a través de la frontera con Marruecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, advirtió hace unos días que la solidaridad con Ceuta significa “acoger” a menores migrantes en la península, ya que es “imposible” que la ciudad “se haga cargo sola” del número de niños que mantiene en su sistema de acogida.

Rego dejó claro que el Gobierno central va a agilizar el procedimiento para el traslado de estos niños a la península “para que todo el dispositivo de la acogida vinculante y solidaria se haga con la máxima rapidez”.

El 86 % de los niños migrantes que llegaron a España en 2025 por mar o tierra lo hicieron sin sus padres o un adulto responsable, uno de los porcentajes más altos de Europa, según un informe publicado este miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).