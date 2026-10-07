Chile envía ayuda humanitaria a Colombia para afrontar los incendios forestales

"Las relaciones diplomáticas entre Chile y Colombia han sido históricamente estrechas, caracterizadas por un espíritu de cooperación y diálogo permanente. Cada vez que un país hermano como Colombia nos necesite, estaremos ahí para apoyarlo", afirmó el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Los recursos enviados, detalló la Cancillería, permitirán apoyar el fortalecimiento de las capacidades operativas para la preparación y respuesta ante este tipo de emergencias, mediante la dotación de equipos de protección personal para cinco cuadrillas, cada una compuesta por siete bomberos.

Camisa, pantalón especial, botas, casco, guantes, gafas y protección para la cabeza y el cuello son parte de los equipos facilitados por Chile, además de herramientas especializadas.

Según la Cancillería chilena, la donación también contempla la adquisición de tres drones DJI Mavic 3 Thermal, que permitirán fortalecer el monitoreo, identificar puntos calientes, reconocer áreas afectadas y generar información geoespacial para apoyar la toma de decisiones durante las emergencias.

La donación permitiría, además, otorgar certificación RAC 100 a seis bomberos, para la operación de estos drones, con la regulación aeronáutica colombiana.

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El Fondo Chile es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia Chilena de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AGCID) que desde 2011, además de entregar ayuda humanitaria a distintos países ante diversas catástrofes, ha apoyado la implementación de casi un centenar de proyectos de cooperación que han contribuido al desarrollo de países en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, África y Asia Pacífico.

Según diversos estudios, el actual fenómeno climático de El Niño puede ser el más intenso registrado desde 1950 y es probable que se prolongue hasta 2027.

Producto de su desarrollo, que tiene un alcance global debido a un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico que altera patrones de viento, presión y precipitaciones, amplias zonas de Colombia reciben menos lluvia y sufren más calor de lo normal.

De acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, los incendios han afectado más de 120.000 hectáreas de cultivos y sistemas productivos.