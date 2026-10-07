Cientos de venezolanos salen a las calles a recordar el último triunfo electoral de Chávez

La movilización, que partió desde tres puntos del oeste de Caracas, avanzó entre banderas venezolanas, música sobre las tarimas y pancartas con las imágenes de Simón Bolívar y Chávez.

Rigoberto Bastidas, uno de los participantes de la marcha, dijo a EFE que el legado de Chávez "está intacto" y consideró que el chavismo es la "primera fuerza política de Venezuela".

Bastidas manifestó su apoyo a la gestión y "negociación diplomática" de Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada y líder del chavismo luego de que Estados Unidos capturara en Caracas y depusiera de la Presidencia a Nicolás Maduro.

Chávez enfrentó duras críticas de la oposición y organizaciones civiles, que denunciaron un progresivo deterioro de la democracia, el desmantelamiento del Estado de derecho, la concentración del poder y la persecución política.

Además, criticaron las expropiaciones masivas, la "destrucción" del sector productivo privado, la falta de libertad de prensa y el incremento de la corrupción durante este Gobierno.

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El 7 de octubre de 2012, Chávez ganó con el 55,07 % de los votos su tercera reelección presidencial, cinco meses antes de su fallecimiento. Su contrincante principal, el actual diputado Henrique Capriles, obtuvo el 44,31 % por la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática.

Chávez asumió el poder en 1999, luego de haber intentado un golpe de Estado en 1992, por lo que estuvo preso cerca de dos años.

Como creador de la llamada revolución bolivariana, promovió un cambio de Constitución, con una posterior enmienda que le permitió reelegirse tres veces, un aspecto de la política venezolana que sigue vigente en la actualidad.