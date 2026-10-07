Condenan en Brasil a un pastor evangélico por sexualizar a su hija de 11 años en un sermón

El referido sermón fue grabado y difundido en las redes de la Iglesia Bautista de Lagoinha "sin comentario crítico, advertencia o censura editorial alguna por parte de la institución religiosa", destacó la jueza, que subrayó que el video tuvo una amplia repercusión pública y generó "una grave repulsa social".

Para la jueza del estado de Minas Gerais estas palabras trascendieron la esfera de la intimidad y los límites de la libertad religiosa y transmitieron un mensaje de carácter "sexista y patriarcal que objetifica el cuerpo femenino".

Asimismo, consideró que el sermón "naturaliza la violación del consentimiento y refuerza estereotipos de sumisión y posesión sobre la mujer", por lo que generó "daños morales de dimensión colectiva y transindividual a la población femenina".

De esta manera, la magistrada refirió en la sentencia que, aunque la hija del pastor acudiera al juicio para excusar a su padre, la Justicia no busca la "reparación individual" de la joven, sino proteger los derechos colectivos de las mujeres.

Asimismo, argumentó que la iglesia es responsable civil subsidiaria al haber cedido el templo, respaldado la autoridad del pastor y divulgado la totalidad de la predicación en sus redes.

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Por todo ello, tanto el predicador como la iglesia fueron condenados a pagar conjuntamente una multa de 300.000 reales (unos 60.000 dólares) en concepto de daños morales.

Además, el pastor deberá realizar otro sermón sobre la educación de los hijos con duración y número de fieles equivalentes al discurso condenado, en el cual exalte el deber de combatir el odio, la discriminación y todas las formas de violencia, incluidas las sexuales, contra mujeres y niños.

La jueza estableció que esta predicación deberá ser publicada íntegramente en las redes de la iglesia y permanecer accesible por al menos un año, así como que la institución publique en al menos tres medios de comunicación una nota informativa con la retractación del pastor y un enlace al video.