Cuatro actrices ponen voz al último texto de Politkovskaya 20 años después de su asesinato

Politkovskaya, una de las voces más críticas con el poder ruso y autora de numerosos reportajes sobre la guerra de Chechenia y las violaciones de derechos humanos, fue asesinada a tiros el 7 de octubre de 2006 en el edificio donde vivía en Moscú.

En el texto, la periodista escribió: "No he hecho más que escribir aquello de lo que he sido testigo. Nada más". RSF, por su parte, ha recuperado sus palabras para uno de los dos vídeos con los que recuerda este miércoles a la reportera de Nóvaya Gazeta.

El texto describe una Rusia en la que los periodistas ya eran divididos entre "los nuestros" y "los otros", según su relación con el poder, destaca RSF en un comunicado.

Politkovskaya también relataba las amenazas y agresiones que había sufrido, entre ellas un envenenamiento, detenciones y amenazas de muerte.

Para Jeanne Cavelier, responsable de la oficina de Europa del Este y Asia Central de RSF, las palabras de Politkovskaya mantienen plena vigencia dos décadas después de su asesinato, cuyos autores intelectuales nunca han sido identificados.

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"Había comprendido muy pronto cómo el poder ruso buscaba dividir a los periodistas entre quienes le eran leales y aquellos a los que señalaba como enemigos", afirmó Cavelier en el comunicado.

Según la organización, ese mecanismo está hoy "institucionalizado" y los periodistas independientes son estigmatizados, censurados, encarcelados o forzados al exilio.

RSF afirma que 50 profesionales de los medios se encuentran actualmente detenidos en Rusia y reclama que se esclarezca quién ordenó el asesinato de Politkovskaya y que termine la represión contra el periodismo independiente.

En el segundo vídeo difundido este miércoles por RSF, Abdulla Duduev, cofundador de la revista independiente chechena Dosh y cercano a Politkovskaya, recuerda a la periodista y su trabajo durante la segunda guerra de Chechenia.

Politkovskaya, periodista de Nóvaya Gazeta, comenzó a cubrir el conflicto en 1999 y documentó las violaciones de derechos humanos y los abusos cometidos contra civiles. Duduev sostiene que sus reportajes "abrieron una brecha en el bloqueo" informativo que impedía conocer lo que ocurría en Chechenia.

Durante estos 20 años desde que Politkovskaya fue asesinada, el espacio para el periodismo independiente en Rusia se ha reducido de forma drástica, especialmente desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, denunció RSF.