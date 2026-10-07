Cumple el jueves el plazo dado por Israel a R. Unido para cerrar su consulado en Jerusalén

El cierre es la decisión más contundente que ha adoptado Israel contra un país europeo, ya que supone clausurar uno de los consulados considerados 'históricos' de Jerusalén, es decir, que existían antes de la creación del Estado de Israel en 1948 y que están situados además en la parte oriental de Jerusalén, considerada territorio ocupado por la mayoría de la comunidad internacional.

Además de Reino Unido, allí tienen consulados España, Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Turquía y Suecia.

Algunos de estos países, como España y Francia, también han anunciado este tipo de medidas ante la creciente expansión de los asentamientos israelíes en el territorio palestino, sin que se hayan producido respuestas tan expeditivas.

Desde el anuncio del cierre por parte del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, el pasado 8 de septiembre, el Reino Unido ha mantenido un perfil bajo.

Preguntado por EFE, su departamento de Exteriores ha declinado confirmar cuándo acababa el plazo dado por Israel, así como informaciones publicadas por el periódico israelí Ynet que apuntan a una posible retirada de las credenciales a 27 diplomáticos israelíes en Londres como respuesta a la medida israelí.

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Sus portavoces se limitan a señalar las palabras en septiembre del ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, lamentando la medida de Israel y diciéndose "orgulloso" de la decisión de bloquear las importaciones desde las colonias de Cisjordania.

En una entrevista el 28 de septiembre a la cadena LBC, el ministro británico se negó a hablar de plazos y añadió que Reino Unido no quiere que el cierre se produzca, alegando que perjudicaría la "importante" labor que sus diplomáticos prestan a los palestinos desde hace casi 200 años.

"Es un tema que seguimos abordando, pero no queremos que esto ocurra. Consideramos que el hecho de que el Gobierno israelí adopte esta postura no beneficia a nadie. Y diría que estamos estudiando todas las opciones", dijo entonces, sin concretar de qué opciones se trataba.

Desde Israel tampoco ha trascendido apenas información sobre el cierre y el departamento de Exteriores se limita a confirmar que la fecha sigue vigente, sin aportar más información sobre posibles contactos bilaterales para tratar el asunto.

Según publicó esta semana la prensa israelí, el asesor de Seguridad Nacional británico, Jonathan Powell, viajó la semana pasada de forma discreta a Israel para intentar encontrar una fórmula que evitara el cierre, un encuentro que no ha confirmado ninguna de las partes.

Por el momento, y según comprobó EFE, el consulado británico, donde trabajan unos 30 diplomáticos, sigue abierto y su página web en funcionamiento, prestando servicios consulares a ciudadanos británicos en Jerusalén, Cisjordania y Gaza, así como manteniendo relaciones con las autoridades palestinas desde una parte de la ciudad santa que Reino Unido considera territorio ocupado por Israel.