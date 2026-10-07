Denuncian hallazgo de armas de fuego en un vehículo que fue usado por exfiscal de Bolivia

El hallazgo fue notificado al fiscal general interino, José Armando Urioste, por un agente policial, tras una revisión al vehículo, que se encontraba en el garaje de la sede de la Fiscalía General del Estado en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial.

Urioste señaló que las armas halladas son "de grueso calibre" y "totalmente ilegales", lo que podría dar lugar al inicio de otra causa penal contra Mariaca, que ya tiene dos procesos abiertos, por supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas, y por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

El fiscal interino indicó que, si bien el Ministerio Público trabaja con apoyo de la Policía, sus funcionarios no pueden "tener armamento irregular".

"Cada oficial de policía tiene su armamento regular, sus equipos, su chaleco antibalas (...) pero armamento de ese tipo es irregular. No puede tener un policía y menos un civil un armamento de este tipo", insistió Urioste.

Mariaca fue detenido hace una semana y destituido el pasado viernes, dentro de una investigación en la que el Gobierno lo acusa de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo".

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La detención del ahora exfiscal general ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

El Gobierno sostiene que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

En audiencias realizas el fin de semana, la Justicia dispuso la detención preventiva de Mariaca por 180 días en una cárcel de la región andina de Potosí, por las dos causas abiertas en su contra.

La Policía intervino en la víspera diferentes inmuebles vinculados con el exfiscal en Santa Cruz y decomisó dinero en efectivo por montos de 391.550 dolares y 328.200 bolivianos (unos 27.418 dólares), que se suman a otros más de 300.000 dólares incautados en un operativo realizado la semana pasada tras la detención de Mariaca.