Detienen en Ecuador a un presunto blanqueador de capitales de una facción de Los Lobos

Tras un año de investigación, la Policía Nacional ejecutó esta madrugada el operativo 'Gran Fénix-Horizonte', en el que ejecutaron quince allanamientos simultáneos y once detenciones de una facción del grupo criminal Los Lobos, uno de los más poderosos del país, que operaba en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena.

Reimberg aseveró que lograron la captura de Jonathan Obed C.R., alias El Parce, "considerado objetivo de interés penal relevante y señalado como cabecilla de la estructura". También fue detenida su hermana, presuntamente vinculada con abastecedores del norte del país.

Según las investigaciones, este sujeto "dirigía la operación económica y el blanqueo de capitales, que movió más de USD 2 millones mediante transferencias y depósitos bancarios".

La estructura se dedicaba al robo, extorsión y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, con presencia en sectores de Quito (la Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Eloy Alfaro, Los Chillos), así como los municipios de Salcedo, Ambato y Salinas.

Entre los indicios recabados en el operativo figuran 60 kilogramos de droga (marihuana y éxtasis), dinero en efectivo y seis vehículos.

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La Fiscalía General del Estado señaló que a los detenidos se les investiga por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.