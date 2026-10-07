Díaz-Canel desea "salud y éxitos" a Putin en su 74 cumpleaños

"Trasladamos cordiales felicitaciones al Presidente Vladímir Putin en su 74 cumpleaños", escribió el mandatario de la isla caribeña en su mensaje en la red social X.

Además envió sus deseos al gobernante ruso de "salud y éxitos en sus tareas al frente de la Federación de Rusia".

Cuba y Rusia han impulsado en los últimos años su relación bilateral para tratar de recuperar la estrecha cooperación que mantuvieron hasta la desaparición de la Unión Soviética en 1991.

Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Rusia, Serguéi Lavrov, conversaron sobre sus "estratégicos y multifacéticos" vínculos bilaterales durante una reunión celebrada en septiembre en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Rodríguez refirió que había hablado con Lavrov sobre "la situación en Cuba como consecuencia del bloqueo recrudecido, el cerco energético y las sanciones secundarias" que aplica el gobierno de Estados Unidos contra su país.

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A su vez, la Cancillería de Moscú detalló que en ese encuentro Lavrov confirmó el "apoyo inquebrantable a la justa exigencia" de La Habana de "cesar de inmediato y por completo" el bloqueo comercial, económico, financiero y, en los últimos tiempos, también energético por parte de Washington.

Putin, que nació en San Petersburgo en 1952 y dirige su país desde el 31 de diciembre de 1999, también recibió felicitaciones de los presidentes de Irán, Masud Pezeshkian, Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y las anticipadas el martes por su homólogo de China, Xi Jingpin.