Díaz-Canel reconoce el déficit de medicamentos en Cuba y culpa al bloqueo de EE.UU.

Díaz-Canel se refirió a la escasez después de ser preguntado por un ciudadano en la emisión de su programa radial ‘Criterio Compartido’.

En su respuesta afirmó que el sector biofarmacéutico en Cuba “ha sido uno de los más golpeados por el recrudecimiento del bloqueo” y ante esta crisis, el Gobierno ha “tenido que ir a determinadas” soluciones.

Por ejemplo, dijo que se ha permitido “entrar por aduana todo el medicamento” y que existen personas dentro del sector empresarial privado “que están dispuestas a participar en negocios controlados por el Estado para abrir un grupo de farmacias”.

Sin embargo, el presidente cubano puntualizó que existen personas que “comercializan de manera ilegal, incluso de manera especulativa y abusiva con los precios” de los medicamentos.

Díaz-Canel reiteró que Cuba posee “una industria biotecnológica, farmacéutica, robusta, capaz" y que en condiciones con acceso a divisas puede "comprar materias primas, para producir la mayor parte de los medicamentos que necesita el país”.

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El cuadro básico de medicamentos en Cuba cuenta con 651 renglones (250 importados y 401 de producción propia), pero el bloqueo de EE.UU. ha impedido al Gobierno de la isla la adquisición de un 70 % de los necesarios, según cifras oficiales.

Como respuesta, el Gobierno cubano autorizó el pasado julio la gestión de farmacias por empresarios privados, una de las actividades que durante décadas el Estado controló de manera centralizada.

La actividad forma parte del paquete de 176 reformas económicas aprobadas en junio pasado y que buscan liberalizar la economía de la isla, marcada por una policrisis agudizada en los últimos seis años tanto por motivos internos y externos.

A inicios de septiembre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) dijo que se estaban preparando las condiciones para la apertura de farmacias privadas y que se estaban evaluando 36 proyectos que prestarán servicios farmacéuticos, comercializarán medicamentos y otros productos para la salud.

Hasta la fecha ninguna farmacia privada ha comenzado a prestar servicios en la isla de manera oficial.

Cuba vive una profunda crisis energética y económica tanto por causas internas como externas y agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU. desde enero, que mantiene a la economía estatal casi paralizada.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales.