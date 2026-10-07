Diecinueve largometrajes optan a la nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Goya

Las 19 películas son las presentadas por los países iberoamericanos para optar a un premio que el año pasado recayó en la argentina 'Belén', de Dolores Fonzi. El título ganador de este año se conocerá en la gala de los Goya que se celebrará el próximo 6 de febrero en Pamplona (norte de España), informó este miércoles la Academia de Cine.

Son cuatro largometrajes más que los que optaron al galardón el año pasado, precisó la academia española.

Entre esas 19 películas están 'Hangar rojo', dirigida por Juan Pablo Sallato, que representa a Chile en los Goya, a los que llega tras triunfar en el último Festival de Málaga (España), donde se llevó el Premio Especial del Jurado de la Crítica, el del Público, el de mejor montaje y el de mejor actor para Nicolás Zárate.

Y en el de Guadalajara (México) consiguió el de mejor película iberoamericana, mejor contribución técnica, mejor actor (Zárate), mejor guion (Luis Emilio Guzmán) y mejor dirección para Sallato.

Otra de las películas destacadas del listado es 'Moscas', de Fernando Eimbcke, que compitió en la Berlinale y consiguió una mención en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián (España).

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Mientras que 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán, ganó en 2025 el premio Horizontes Latinos de San Sebastián y en Venecia el premio a mejor guión, para la directora.

Y 'Siempre soy tu animal materno', de Valentina Maurel, vio como sus actrices -Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas- se llevaban el galardón a la mejor interpretación femenina en Una cierta mirada, del último Festival de Cannes.

Serán cuatro las cintas nominadas que optarán al Goya. Otros títulos que podrán ser finalistas son 'Bajo el mismo sol', dirigida por Ulises Porra Guardiola, seleccionada por República Dominicana; 'Chichero', escogida por Panamá y realizada por Arturo Montenegro y Aarón Bromley; la cinta guatemalteca 'Cordillera de fuego', dirigida por Jayro Bustamante o la venezolana 'El pez que fuma', realizada por Luis Fernández.

También 'Esta isla', de por Cristian Carretero y Lorraine Jones Molina, que representa a Puerto Rico; 'La hija del cóndor', firmada por Álvaro Ramos Torrico, elegida por Bolivia; 'La virgen de la Tosquera', dirigida por Laura Casabé, por Argentina; la colombiana 'Llueve sobre Babel', de Gala de Sol; la salvadoreña 'Luciérnagas en el Mozote', de Ernesto Melara, y la portuguesa 'Maria Vitória', dirigida por Mário Patrocínio.

Completan el listado 'Narciso' (Paraguay), con dirección de Marcello Martinessi; 'Neurótica anónima' (Cuba), realizada por Jorge Perugorría; 'Un cabo suelto' (Uruguay), firmada por Daniel Hendler; 'Vicentina pede desculpas' (Brasil), realizada por Gabriel Martins; y 'Vino la noche' (Perú), con dirección de Paolo Tizón.