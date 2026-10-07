Ejecutivo de Perú critica que diputados no aprobaron temas "más importantes" para legislar

Galarreta reconoció el esfuerzo de las bancadas que permitieron que la propuesta fuera debatida y votada en la Cámara de Diputados, frente a "un sector radical que no quería aprobar nada", de acuerdo a un mensaje compartido en la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en la red social X.

Agregó que lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita.

"Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF. AA", anotó el primer ministro.

Asimismo, el paquete aprobado tampoco incluye varios puntos sobre prevención y respuesta frente al fenómeno climático El Niño, y además "se han excluido acciones para formalizar las MYPE (micro y pequeñas empresas), simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos".

Galarreta aseguró que "cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando", pero añadió que el Ejecutivo seguirá utilizando todos los mecanismos que la Constitución y la ley le permiten para fortalecer la seguridad, modernizar el Estado y cerrar las brechas que mejoren la vida de los ciudadanos.

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En ese sentido, el jefe del gabinete confió en que la Cámara de Senadores pueda "mejorar la propuesta", para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, el fenómeno El Niño y atender las necesidades básicas de la población.

La aprobación de facultades legislativas al Gobierno peruano se tomó el martes con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones del pleno, tras reconsiderar una primera votación que rechazó el texto aprobado por la Comisión de Constitución con el respaldo de las bancadas de los partidos Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.

A lo largo de un debate que se prolongó por más de 12 horas, con varias interrupciones para intentar alcanzar consensos, la negativa a aprobar el dictamen inicial llevó al debate de otra propuesta en minoría sustentada por el congresista oficialista Arturo Alegría.

Sin embargo, este planteamiento también fue rechazado por el pleno, ya que incorporaba temas adicionales como fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo y régimen tributario, además de otros aspectos de seguridad ciudadana.

Un mes después de que su Gobierno presentara el pedido de facultades legislativas, la mandataria Keiko Fujimori aseguró el 29 de septiembre pasado que los diputados estaban "poniendo a prueba su paciencia", lo que generó críticas de diversos sectores políticos que interpretaron esas palabras como una amenaza al Legislativo.

Fujimori consideró también "lamentable" y "decepcionante" la demora en otorgar una respuesta sobre su pedido, pero apeló "a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos".

Agregó, en ese sentido, que si el Congreso rechazaba el pedido de facultades, el Ejecutivo "abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad" en el país.