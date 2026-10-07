El 58 % de productores del campo en México sufrió pérdidas por factores climáticos en 2025

El documento, difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisó que el factor climático que más pérdidas provocó en el campo mexicano fueron las sequías (36,8 %), seguidas de los vientos (19,1 %), inundaciones (14 %), heladas (7,7 %), granizo (7,3 %), huracanes (3,9 %) e incendios naturales (0,9 %).

Asimismo, el 36,8 % de las unidades de producción agropecuaria reportó pérdidas ocasionadas por algún factor biológico. Entre ellos, las plagas afectaron al 33,1 % y las enfermedades al 11,2 %.

Los fenómenos naturales, sin embargo, no fueron el único desafío para el campo mexicano: el 91,8 % de las unidades de producción reportó problemas distintos de los climáticos o biológicos.

Los altos costos de insumos y servicios encabezaron las dificultades, al afectar al 76,1 %, seguidos de la pérdida de fertilidad del suelo (32,1 %), las dificultades para comercializar debido a la existencia de intermediarios (28,7 %), la edad avanzada o enfermedad de los productores (23,2 %), la escasez de mano de obra (20,7 %) y la inseguridad (20,2 %).

Ante estas dificultades, cerca de 1,7 millones de unidades redujeron gastos en mano de obra, insumos u otros rubros de producción, mientras que más de 1,43 millones recortaron gastos de sus hogares, incluidos servicios, educación, salud, alimentación y transporte.

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Otras 798.493 recurrieron a la ayuda de familiares o conocidos y 517.128 vendieron ganado.

La ENA mostró además una caída en la producción conjunta de los principales granos respecto de 2022, año en el que se realizó el último Censo Agropecuario y cuyos resultados sirven como referencia para la encuesta de 2025.

La producción pasó de 34,55 millones de toneladas en 2022 a 30,82 millones en 2025, una reducción de alrededor del 10,8 %.

El descenso más pronunciado correspondió al trigo, cuya producción cayó un 46,4 %, al pasar de 3,12 millones de toneladas a 1,67 millones. El maíz blanco bajó de 21,93 millones a 20,45 millones de toneladas, un 6,7 %, mientras que el frijol aumentó de 967.403 toneladas a 1,18 millones, cerca de un 22 %.

La encuesta reveló además la fuerte dependencia de la agricultura mexicana de las lluvias: el 72,1 % de la superficie agrícola, equivalente a 16,53 millones de hectáreas, era de temporal, mientras que solo el 27,9 %, unos 6,39 millones de hectáreas, contaba con riego.