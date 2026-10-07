El Gobierno de Bolivia anuncia un bono para huérfanos de víctimas de feminicidios

El decreto reglamenta una ley promulgada en 2025 que estableció la entrega de un bono económico mensual equivalente al 20 % del salario mínimo nacional, informó a los medios el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
El salario mínimo actual es de 3.300 bolivianos (275 dólares), por lo que el bono anunciado equivaldría a unos 660 bolivianos (55 dólares).
Asimismo, los niños menores de 5 años recibirán un paquete alimentario equivalente al 20 % del subsidio de lactancia que reciben las madres trabajadoras o esposas de afiliados a una entidad de salud.
"Hay un flagelo que tenemos en Bolivia y tiene que ver con el feminicidio, con la violencia intrafamiliar por las razones que sean y lamentablemente los que más sufren en todo esto son los hijos y quedan desprotegidos", manifestó Gálvez.
La norma establece también el acceso "prioritario" al servicio de salud, el acceso "inmediato" al sistema educativo y que los niños y adolescentes beneficiarios se favorecerán con becas a colegios y universidades.
Para que el procedimiento de entrega de los bonos sea transparente, el Gobierno habilitará un registro para que los beneficiarios puedan anotarse de manera oficial.
La ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida, que rige desde noviembre pasado, requería este reglamento para su aplicación plena.
La Fiscalía boliviana informó en la víspera que entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año, se registraron 66 feminicidios en Bolivia.
Una estimación del Ministerio de la Presidencia señala que hasta diciembre de 2025 habría unos 961 niños y adolescentes huérfanos por feminicidio en el país.
El feminicidio fue introducido como delito en la legislación boliviana mediante la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o Ley 348, vigente desde 2013.
Esa norma castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en las leyes de Bolivia.
Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la Ley 348.