El líder yemení insta a partidos políticos a movilizarse en apoyo a ofensiva contra hutíes

Al Alimi señaló durante una reunión con distintas fuerzas políticas que la recién lanzada operación "Amanecer del Yemen" marca una nueva fase en los esfuerzos por restaurar las instituciones estatales y recuperar el territorio controlado por los rebeldes.

Pidió que el apoyo político se tradujera en un programa organizado en todas las provincias del Yemen, que incluyera el fortalecimiento de las redes de los partidos, la atención a las preocupaciones locales y la lucha contra lo que el Gobierno describe como "desinformación hutí".

El presidente afirmó que la campaña militar requería un frente político, social y mediático unificado para mantener la moral pública, fortalecer la confianza en las instituciones estatales y evitar que los acontecimientos en el campo de batalla fueran convertidos en ganancias políticas o psicológicas por parte de los hutíes.

Instó a los partidos a mantener el contacto con sus partidarios en las zonas bajo control hutí.

Al Alimi declaró que la operación "Amanecer de Yemen" tenía como objetivo restaurar la autoridad estatal y completar la meta gubernamental de recuperar el territorio restante en manos hutíes, llegando finalmente a Saná, bajo control rebelde desde 2014.

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Asimismo, reafirmó la iniciativa gubernamental de "Retorno Seguro y Amnistía", señalando que buscaba animar a los combatientes y partidarios hutíes a abandonar el grupo y someterse nuevamente a la autoridad estatal, a excepción de aquellos acusados ​​de delitos excluidos de la amnistía.

El líder yemení reconoció que las operaciones militares podían generar avances en un frente y retrocesos o complicaciones en otro, pero aseguró que el objetivo estratégico del Gobierno permanecía inalterable: recuperar Saná y extender la autoridad estatal por todo Yemen.

Al Alimi ordenó esta semana una gran ofensiva militar, apoyada por la coalición capitaneada por Arabia Saudí, durante la cual las tropas leales al Gobierno yemení afirmaron haber recuperado la zona que da acceso a Bab al Mandeb, así como a la ciudad de Moca, que estaban en manos de los hutíes el mes pasado.

El Gobierno reconocido internacionalmente afirma que su objetivo actual es restaurar las instituciones estatales y el control territorial, mientras los rebeldes siguen controlando Saná y amplias zonas del norte y el oeste del Yemen.