El petróleo de Texas baja un 1,3 % tras acuerdo para priorizar la liberación de reservas

Al término de la sesión, los contratos de futuros del petróleo para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 1,16 dólares respecto al cierre anterior.

En una reunión celebrada hoy, los gobiernos miembros de la AIE respaldaron la "aceleración" de la liberación de reservas de petróleo anunciadas en marzo y completarlas "lo antes posible", detalló la organización con sede en París en su página web.

Los países también apoyaron, "en la medida de lo posible", dar prioridad a las reservas de diésel, debido a la actual escasez en esos mercados, según la AIE.

Hasta ahora, se han liberado unos 325 millones de barriles de petróleo en el marco de la acción colectiva acordada por la AIE en marzo, indicó la organización.

Señaló, además, que algunos países han puesto en el mercado volúmenes superiores a los comprometidos inicialmente.

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La liberación de todas las reservas aún pendientes de ese acuerdo permitiría incorporar al mercado otros 100 millones de barriles, aproximadamente, según la AIE.

Mientras tanto, los inversores siguen pendientes de la evolución de los ataques en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó hoy en Atenas que Irán "ha perdido por completo el control" del estrecho de Ormuz y que el flujo de petróleo por esa vía marítima casi ha recuperado el nivel previo al conflicto.