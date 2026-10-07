El Picasso que prestó su arte al comunismo y a la paz mundial se revela en su casa natal

Casi 130 piezas componen esta muestra, entre pinturas, dibujos, grabados, litografías, carteles, libros ilustrados, revistas y fotografías, a los que se suman numerosos documentos como la ficha policial que la Dirección General de Seguridad dedicó a Picasso en diciembre de 1944.

"Se ha tenido conocimiento de que el reseñado, en unión de otros significados elementos rojos, ha dirigido una carta al general De Gaulle para que se apoye a los españoles en contra de Franco y Falange", señalaba dicha ficha policial.

Rafael Inglada, uno de los comisarios de la exposición, apuntó este miércoles en la presentación de la muestra que, "si hay algo que define al Picasso político, es la generosidad que tuvo con sus paisanos y compatriotas en momentos tan difíciles como la Guerra Civil y después en el exilio que sufrieron tantas personas".

"A Picasso le preguntaron por qué se había adherido al Partido Comunista y dijo que era del partido como el que iba a la fuente, con toda la naturalidad del mundo. Escogió el comunismo porque pensó que era lo más alejado que había del franquismo", añadió Inglada.

El otro comisario, Carlos Ferrer, señaló que hay "otro Picasso que no es un genio encerrado en su estudio, sino un activista que participa, da la cara, traza estrategias y se mancha las manos" en defensa de sus ideas.

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Recordó que Picasso fue nombrado director del Museo del Prado pero no pudo llegar a ejercer el cargo "porque en el otoño de 1936, Madrid fue bombardeada sin descanso" y alguna de esas bombas decapitó la estatua de Lope de Vega en la Biblioteca Nacional, "una imagen que quizás es la que se puede ver en el 'Guernica'", afirmó.

El artista malagueño "era en París una voz que se escuchaba", y en enero de 1937 creó las viñetas de 'Sueño y mentira de Franco' para venderlas "y recaudar fondos para el Gobierno de la República", resaltó el comisario.

Antes, en 1935, firmó incluso "un manifiesto junto a otros intelectuales dirigido a Hitler en protesta por el encarcelamiento de unos sindicalistas alemanes".

"Su estudio no era un simple taller, sino un centro de operaciones por el que pasaron numerosos resistentes, poetas, exiliados y dirigentes políticos, y en marzo de 1944 se reunieron Sartre, Camus y Beauvoir para una lectura de una obra de teatro escrita por Picasso que era un desafío a los nazis", aseguró Ferrer.

Sin embargo, precisó que el artista "era una entidad propia y no dependía" del Partido Comunista, al que "ayudaba en lo que podía". El partido "conocía el valor de una figura como Picasso y lo aprovechó", mientras que el malagueño "aprovechó también ese altavoz que le daba el partido".

"Picasso no lo necesitaba realmente, pero estaba a favor de la democracia y las libertades", según Ferrer, que subrayó que el artista "no siempre fue bien recibido en el partido, porque había una línea muy ortodoxa que rechazaba a un pintor al que consideraban burgués".

Dentro de su compromiso por la paz mundial, quedó el símbolo de la paloma, que conectaba a Picasso con su infancia, puesto que su padre, el pintor José Ruiz Blasco, "criaba palomas, las pintaba y, cuando le empezó a fallar la vista, le pedía a Pablo que les pintara las patas".

Picasso usó esa ave para el cartel del primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz en 1949: "Ese mismo año nació su hija y la llamó Paloma".

"Una paloma de Picasso se sigue reconociendo hoy como un símbolo de la paz", resaltó el comisario.