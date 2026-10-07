El precio de los vehículos usados baja en EEUU y aumenta la demanda de modelos eficientes

El índice Manheim Used Vehicle Value Index, una de las principales referencias del mercado mayorista estadounidense, se situó en septiembre en 205,9 puntos, un 0,6 % menos que un año antes y un 1,1 % por debajo de agosto. Los precios sin ajustar cayeron un 1,2 % interanual.

Cox Automotive también rebajó su previsión para el conjunto de 2026 y ahora espera que el índice termine el año con un aumento de apenas el 0,2 %, frente al 2 % calculado anteriormente. Entre julio y septiembre, el indicador cayó un 1,95 %.

La compañía atribuyó parte de la debilidad del mercado al aumento de los tipos de interés, el deterioro de la confianza de los consumidores y los elevados precios de los combustibles.

Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, señaló en un comunicado que los precios récord del diésel, junto con el aumento de los tipos de interés y el conflicto en Oriente Medio, están presionando los precios mayoristas, mientras que la persistencia de la gasolina cara está llevando a más compradores hacia modelos usados de menor consumo.

Esa tendencia se refleja especialmente en los eléctricos: su índice de precios aumentó un 4,3 % interanual en septiembre y un 0,6 % frente a agosto. En cambio, los vehículos no eléctricos perdieron un 1,6 % de su valor respecto al año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Cox, los automóviles compactos también mostraron mayor resistencia, mientras que los vehículos medianos, las camionetas "pick-up" y los todoterrenos continuaron perdiendo valor.

El precio medio anunciado de un vehículo usado en agosto fue de 27.239 dólares, frente a más de 49.486 dólares en el caso de uno nuevo.