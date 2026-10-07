El presidente del Tíbet en el exilio denuncia un genocidio contra los tibetanos en China

"Las políticas del Gobierno chino en materia de nacionalidades, ya se trate de tibetanos, uigures o mongoles del sur, tienen como objetivo erradicar la identidad de todas estas nacionalidades, incluyendo la lengua, la religión y la cultura, que deben sintetizarse y asimilarse a la sociedad china mayoritaria", dijo a EFE el sikyong (líder político) en Nueva Delhi.

La nueva ley establecida por Pekín busca reforzar una identidad nacional común entre los distintos grupos étnicos, con medidas como una mayor presencia del mandarín en la educación, mientras que el Gobierno tibetano en el exilio (CTA) asegura la ley criminaliza la preservación de su cultura y lenguaje propios.

Un activista tibetano se inmoló frente a la sede de la ONU en Nueva York en julio para protestar contra la legislación.

"La gente vive con miedo", asegura Tsering, quien fue reelegido como presidente este año y cuya administración en el exilio lanzó la semana pasada una hoja de ruta para impulsar la autonomía del Tíbet sin llegar a exigir la independencia de la hoy provincia china.

"El Gobierno chino no deja de llamar al dalái lama 'separatista, separatista, separatista'. Su Santidad no ha dejado de repetir, como si fuera un mantra 'vía intermedia, vía intermedia, vía intermedia'", agrega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conflicto con Pekín pasa también por la sucesión del actual dalái lama, Tenzin Gyatso, líder espiritual de los tibetanos, que tiene ya 91 años.

El Gobierno chino reclama el derecho de elegir la próxima reencarnación del líder budista, quien huyó a Dharamshala (India) en 1959, mientras que la cúpula de lamas anunció el año pasado que su renacer se produciría en el "mundo libre" y sin la intervención de China.

Tsering reconoce que tras la muerte de Gyatso podría llegar un escenario con dos dalái lamas: uno controlado por Pekín y otro elegido a través la centenaria tradición tibetana.

"Los tibetanos pueden llegar a ser violentos, pero Su Santidad los ha estado conteniendo. Ahora, lo que nos preocupa es que, si este dalái lama tuviera que morir en el exilio, ¿cuáles podrían ser las consecuencias dentro del Tíbet?", pregunta.

El Gobierno tibetano adelanta una batalla diplomática global para aunar apoyos a la autonomía de la región, resultando en la Ley de Política y Apoyo al Tíbet de Estados Unidos, que advierte de sanciones contra cualquier funcionario chino que interfiera en la sucesión de su líder espiritual.

Sin embargo, el margen de maniobra es escaso: solo pueden apelar a democracias y a países que no dependan demasiado del poderío económico chino.

"No estamos pidiendo a los países que mientan sobre la historia del Tíbet. Solo les pedimos que acepten la verdad. Porque China sigue obligando a todos los demás países a afirmar que el Tíbet forma parte de la República Popular China", dice Tsering.

Pekín ha castigado las muestras de apoyo a la administración tibetana en el exilio. En 2025, China cortó los lazos con el presidente de Chequia, Petr Pavel, en represalia por asistir al 90° cumpleaños del dalái lama.

"Los países tendrán que aprender a ser autosuficientes por sí mismos, sin depender totalmente de las cadenas de suministro de China, que están asfixiando a todos los sectores industriales de Occidente, especialmente en Europa", dice Tsering.

Los tibetanos han funcionado durante más de seis décadas como una nación sin país. Con su epicentro en Dharamshala, han construido un sistema de gobierno democrático fuera del Tíbet.

Esta entidad, liderada por un presidente o sikyong elegido por la diáspora tibetana en todo el mundo, gestiona un parlamento, departamentos equivalentes a ministerios y una red de escuelas y servicios de salud.

En un movimiento histórico en 2011, el propio dalái lama renunció a todo su poder político, transfiriéndolo a este liderazgo electo para consolidar una gobernanza secular y democrática.